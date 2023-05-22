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Allianz покинет РФ в течение трех месяцев

Страховая компания Allianz перестанет существовать в России под собственным именем в течение трех месяцев. Об этом сообщил гендиректор компаний «Альянс» и «Альянс жизнь» и советник «Зетта страхования» Игорь Фатьянов, передают «Ведомости».

Allianz покинет РФ в течение трех месяцев
© ТАСС

По его словам, немецкая компания закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций российского бизнеса компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (ранее СК «Цюрих»). Все действующие договоры продолжат действовать, а команды — работать в обычном режиме. Кроме того команду «Зетта страхования» частично локализуют в бывшем офисе Allianz.

Фатьянов отметил, что сделка прошла с дисконтом в соответствии с общими правилами, но цифры раскрывать не стал. Также он не исключил, что Allianz может вернуться на рынок РФ, поскольку компания по-прежнему владеет пакетом в 49,9% акций в объединенной компании.

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