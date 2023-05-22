Allianz покинет РФ в течение трех месяцев

По его словам, немецкая компания закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций российского бизнеса компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (ранее СК «Цюрих»). Все действующие договоры продолжат действовать, а команды — работать в обычном режиме. Кроме того команду «Зетта страхования» частично локализуют в бывшем офисе Allianz.

Фатьянов отметил, что сделка прошла с дисконтом в соответствии с общими правилами, но цифры раскрывать не стал. Также он не исключил, что Allianz может вернуться на рынок РФ, поскольку компания по-прежнему владеет пакетом в 49,9% акций в объединенной компании.