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Bloomberg: Apple может стать первой компанией дороже $3 трлн

Американская компания Apple движется к тому, чтобы преодолеть отметку $3 трлн по капитализации, пишет Bloomberg. По подсчетам издания, акции Apple с начала года подорожали на 35%, а рыночная стоимость увеличилась на $690 млрд. Сейчас капитализация Apple составляет почти $2,76 трлн.

Apple может стать первой компанией дороже $3 трлн
© globallookpress.com

Рыночная стоимость Apple уже превышала $3 трлн: 3 января 2022 года в ходе торгов она первой в мире поднялась выше этой отметки. Компания тогда стоила больше, чем вся экономика Великобритании или весь фондовый рынок Германии. Однако закончить торговый день выше уровня $3 трлн компания не смогла, после чего ее акции начали период падения. Через год после рекорда рыночная капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн. В целом за 2022 год акции компании потеряли 27% стоимости.

Инвесторов привлекает устойчивость выручки Apple и большой денежный поток, написал Bloomberg. Бумаги компании предпочитают хедж-фонды, институциональные и розничные инвесторы и один из самых известных инвесторов мира — миллиардер Уоррен Баффет. В 2023 году инвесторы в целом выбирают бумаги крупнейших компаний из-за опасений по поводу возможной рецессии, краха американских банков и уровня потолка госдолга США. Вместе с тем остаются вопросы насчет стоимости Apple, которая сейчас в 28 раз больше прогнозируемых доходов компании, а бумаги торгуются с премиумом к рынку, отметил Bloomberg.

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