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В «Тинькофф» появится UnionPay для трех частей света

Банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Ими можно будет расплачиваться за покупки и услуги в Африке, Азии и Южной Америке. Об этом пишет РБК.

В «Тинькофф» появится UnionPay для трех частей света
© ТАСС

На сайте банка также опубликована информация о тарифах, вступающих в силу с 23 мая. Они касаются выпуска и обслуживания карт системы UnionPay.

Специалист службы поддержки банка «Тинькофф» в беседе с изданием подтвердил, что выпуск новых карт запланирован на 23 мая, они будут доступны для всех клиентов.

«Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая будет стоить 1000 рублей. <…> Ей можно расплатиться или снять деньги в банкоматах в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки», — уточнил он.

Однако клиентам стоит знать, что карта системы UnionPay не будет работать на территории США, Европейского союза, Израиля, Великобритании и Грузии.

Ранее сообщалось, что после введения западных санкций в России остались только семь банков, карты UnionPay которых работают за рубежом. Карты Почта Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Солидарности», «Русского стандарта», ВБРР и Примсоцбанка продолжают работать, но даже ими можно расплачиваться не везде.

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