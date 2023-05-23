Raiffeisen пытается вывести из состава группы российскую «дочку»

СМИ: Raiffeisen Bank передаст российское подразделение акционерам
Агентство Reuters сообщило об активизации усилий
австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по передаче своего российского подразделения акционерам.
По словам одного из собеседников агентства, владельцы RBI получат долю в новой компании, которая будет зарегистрирована в Вене.
Отмечается, что со стороны австрийских властей концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений. Подчеркивается, что решение должны одобрить Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Вашингтон.
Ранее сообщалось, что показатели российской «дочки» австрийской Raiffeisenbank International (RBI) будут исключены при принятии решений о выплате дивидендов.
Это касается вознаграждения в размере €0,8 на акцию за прошлый год и первый квартал этого года. Отмечается, что его сумма уже определена, однако в конце марта акционеры RBI выступили за перенос решения о выплатах «из стратегических соображений».