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СМИ: Raiffeisen Bank передаст российское подразделение акционерам

Агентство Reuters сообщило об активизации усилий

Raiffeisen пытается вывести из состава группы российскую «дочку»
© globallookpress.com

австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по передаче своего российского подразделения акционерам.

По словам одного из собеседников агентства, владельцы RBI получат долю в новой компании, которая будет зарегистрирована в Вене.

Отмечается, что со стороны австрийских властей концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений. Подчеркивается, что решение должны одобрить Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что показатели российской «дочки» австрийской Raiffeisenbank International (RBI) будут исключены при принятии решений о выплате дивидендов.

Это касается вознаграждения в размере €0,8 на акцию за прошлый год и первый квартал этого года. Отмечается, что его сумма уже определена, однако в конце марта акционеры RBI выступили за перенос решения о выплатах «из стратегических соображений».

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