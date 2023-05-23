Raiffeisen пытается вывести из состава группы российскую «дочку»

Агентство Reuters сообщило об активизации усилий

австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по передаче своего российского подразделения акционерам.

По словам одного из собеседников агентства, владельцы RBI получат долю в новой компании, которая будет зарегистрирована в Вене.

Отмечается, что со стороны австрийских властей концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений. Подчеркивается, что решение должны одобрить Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что показатели российской «дочки» австрийской Raiffeisenbank International (RBI) будут исключены при принятии решений о выплате дивидендов.