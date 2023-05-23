Сервис такси InDrive перестанет работать в России

Международный сервис для заказа такси inDrive, который был основан в Якутске, перестанет работать в России. Его заменит приложение Drivee, со ссылкой на знакомый с деятельностью компании источник пишет ТАСС.

По словам источника издания, российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса еще в июне 2022 года.

«И де-факто, стало развиваться самостоятельно. В мае 2023 года команда российского сервиса решила полностью перезапустить бизнес под новым названием – Drivee», - пояснил он.

Источник подчеркнул, что после полноценного запуска Drivee заказать поездку в inDrive будет уже невозможно и сейчас пользователям предлагается перейти в новое приложение.

При этом в новом приложении будут работать старые функции inDrive, в том числе и возможность самостоятельно предлагать цену за поездку. Компания намерена развивать городские сервисы и не только сохранить рабочие места, но и расширить команду в Москве и в Якутске.

Представитель inDrive подтвердил агентству, что российский бизнес был передан якутскому менеджменту еще в июне 2022 года.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).