Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может запретить спортивному ретейлеру Decathlon продавать магазины в России по одному, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сейчас компания распродает свои точки в регионах по отдельности — в мае газета писала, что Decathlon уже нашел покупателей на пять магазинов. Однако Евтухов допустил, что такую практику «придется приостановить», чтобы ретейлер не пытался обойти обязательные условия продажи бизнеса в России. Власти хотят заставить Decathlon заключить сделку, которая учитывает полную стоимость российских активов.

«Так ведь можно продать все магазины — каждый по отдельности — и покинуть страну, не предоставив своим покупателям дисконт в 50 процентов и не выплатив отчисления в казну в 10 процентов от суммы», — объяснил Евтухов.

Упомянутые требования для уходящих из России компаний из «недружественных стран» установило правительство весной 2023 года.

Замглавы Минпромторга считает, что Decathlon должен принять окончательное решение — продолжать работать в России или полностью уйти с рынка.«Штучные» сделки по продаже активов должны стать исключением, так как они «становятся похожими на сделки прикрытия истинных целей» уходящих компаний.