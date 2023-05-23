"Газпром" заявил, что инвестиции группы могут составить рекордные 3,056 трлн рублей

"В 2022 году мы получили чистую прибыль в размере 1,2 трлн рублей Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года", - сообщил Садыгов, слова которого приводятся материалах компании.