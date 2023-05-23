Эксперт объяснил данные о снижении продаж безалкогольного пива в РФ

Речь идет о достаточно небольшом снижении. На пивоваренном рынке сезон на сезон не приходится, тут все зависит от ряда различных факторов. Скажем, если выдается более жаркое лето, то продажи пива растут. Если же оно прохладное или дождливое - падают. Если же в целом говорить о сегменте безалкогольного пива, то он сам по себе был сильно "разогнан" - он рос темпами, которые превышали все ожидания. Еще лет 10 назад безалкогольное пиво занимало совсем небольшую часть рынка. Драйвером роста этого сегмента стало ужесточение законодательства о рекламе... Кроме того, за последние 10 лет в рамках мирового тренда в России возник запрос на здоровый образ жизни, и безалкогольное пиво соответствовало этому запросу. Его можно употреблять наряду с занятиями спортом, а также, например, с вождением автомобиля. Плюс свою роль сыграла массированная реклама безалкогольного пива. Поэтому темпы роста безалкогольного сегмента оказались, как мне кажется, неожиданными даже для самих производителей. Рост составлял 15-20 процентов и уперся в потолок.

Денис Пузырев Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»