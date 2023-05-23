Эксперт объяснил данные о снижении продаж безалкогольного пива в РФ
Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев в разговоре с Рамблером прокомментировал статистические данные аналитиков компании NielsenIQ, согласно которым с апреля 2022-го по апрель 2023-го объемы продаж безалкогольного пива в России сократились на 3% в натуральном выражении и на 3,3% - в денежном.
Речь идет о достаточно небольшом снижении. На пивоваренном рынке сезон на сезон не приходится, тут все зависит от ряда различных факторов. Скажем, если выдается более жаркое лето, то продажи пива растут. Если же оно прохладное или дождливое - падают. Если же в целом говорить о сегменте безалкогольного пива, то он сам по себе был сильно "разогнан" - он рос темпами, которые превышали все ожидания. Еще лет 10 назад безалкогольное пиво занимало совсем небольшую часть рынка. Драйвером роста этого сегмента стало ужесточение законодательства о рекламе... Кроме того, за последние 10 лет в рамках мирового тренда в России возник запрос на здоровый образ жизни, и безалкогольное пиво соответствовало этому запросу. Его можно употреблять наряду с занятиями спортом, а также, например, с вождением автомобиля. Плюс свою роль сыграла массированная реклама безалкогольного пива. Поэтому темпы роста безалкогольного сегмента оказались, как мне кажется, неожиданными даже для самих производителей. Рост составлял 15-20 процентов и уперся в потолок.Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»
Причинами снижения темпов продаж безалкогольного пива на российском рынке в 2022 году, помимо общественно-политических событий, стал ряд важных факторов, проявившихся на пивоваренном рынке, подчеркнул специалист.
"Все большие иностранные пивоваренные компании заявили, что ищут покупателей своего бизнеса в России, а пока покупатели не найдены - они сворачивают свои маркетинговые активности. Во многом это коснулось их затрат на телевизионную рекламу безалкогольных видов пива. А без маркетинговой поддержки дальнейший рост как минимум сокращается, как максимум - останавливается. Так и произошло... Но говорить о том, что россияне осознанно решили отказаться от безалкогольного пива я бы не стал", — рассказал специалист.
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