В России откроются сотни магазинов отечественных брендов

В 2023 году в России на смену ушедшим западным брендам придут отечественные марки. До конца года планируется открыть около 400 магазинов производителей одежды, сообщают «Известия».

«В 2023 году в России откроется более 400 новых магазинов отечественных fashion-ритейлеров. Речь идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, „Стокманн“, Melon Fashion Group и других», — сообщили представители ритейлеров на форуме Mallpic в Сочи «Известиям».

Так, глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов считает, что для российских производителей настало время больших возможностей. Он подчеркнул, что нужно сделать отечественные марки узнаваемыми и в перспективе не только насытить внутренний рынок, но и выйти на внешний.

Ранее URA.RU рассказало, что что крупные зарубежные сети одежды, ушедшие с рынка после начала СВО, будут вынуждены списать 800 миллионов долларов. Так, ликвидация магазинов H&M, принесла убытки для производителей бренда на сумму около 190 миллионов долларов.