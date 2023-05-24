$80.17+0.2386.55+0.05

Segezha Group продала европейскую "дочку" за переуступку долга

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал европейскую "дочку" Segezha Packaging, переуступив покупателям ее долг в €100 млн. Об этом в ходе конференц-кола с журналистами сообщил президент компании Михаил Шамолин.

Глава Segezha Group назвал цену продажи заводов компании в Европе
© ТАСС

"Сделка была завершена. Примерно за один доллар", - сказал Шамолин.

Однако долг, который оставался у европейской "дочки" перед материнской компанией, составляет около €100 млн.

"Фактически можно говорить, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его состоянию досанкционному", - добавил глава компании.

По его словам, продажа была единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии, поскольку холдинг не мог поставлять бумагу европейской "дочке" из-за санкций.

В конце марта 2023 года Шамолин сообщил, что компания продала свой европейский бизнес, поскольку не было возможности поддерживать его деятельность.

Компания владела предприятиями через европейскую "дочку" холдинга Segezha Packaging, которая объединяла семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Румынии, Турции и Чехии. Предприятия вошли в состав компании в 2014 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий