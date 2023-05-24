Глава Segezha Group назвал цену продажи заводов компании в Европе

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал европейскую "дочку" Segezha Packaging, переуступив покупателям ее долг в €100 млн. Об этом в ходе конференц-кола с журналистами сообщил президент компании Михаил Шамолин.

"Сделка была завершена. Примерно за один доллар", - сказал Шамолин.

Однако долг, который оставался у европейской "дочки" перед материнской компанией, составляет около €100 млн.

"Фактически можно говорить, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его состоянию досанкционному", - добавил глава компании.

По его словам, продажа была единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии, поскольку холдинг не мог поставлять бумагу европейской "дочке" из-за санкций.

В конце марта 2023 года Шамолин сообщил, что компания продала свой европейский бизнес, поскольку не было возможности поддерживать его деятельность.