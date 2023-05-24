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Самый богатый человек в мире Бернар Арно лишился более $11 млрд за сутки

Основатель LVMH и самый богатый человек в мире Бернар Арно всего за сутки лишился $11,2 млд на фоне новостей, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свой индекс.

Самый богатый человек в мире лишился более $11 млрд за сутки
© globallookpress.com

Акции LVMH упали на фоне опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши. Из-за этого Арно за день потерял $11,2 млрд. К вечеру 23 мая его состояние было на уровне $191,6 млрд.

LVMH принадлежат люксовые бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior и другие. При этом за год акции компании выросли на 23%.

В начале января журнал Forbes написал, что глава Tesla и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, соучредитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet Ларри Пейдж и соучредитель Google Сергей Брин совокупно потеряли $378 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние миллиардеров из России уменьшилось за прошлый год на $93,753 млрд.

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