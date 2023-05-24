Самый богатый человек в мире лишился более $11 млрд за сутки

Основатель LVMH и самый богатый человек в мире Бернар Арно всего за сутки лишился $11,2 млд на фоне новостей, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свой индекс.

Акции LVMH упали на фоне опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши. Из-за этого Арно за день потерял $11,2 млрд. К вечеру 23 мая его состояние было на уровне $191,6 млрд.

LVMH принадлежат люксовые бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior и другие. При этом за год акции компании выросли на 23%.