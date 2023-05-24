Пилоты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), опрошенные «Коммерсантом», заявили, что в работе внутренней навигации лайнеров периодически возникают «некритичные» ошибки. По данным газеты, авиакомпании попросили производителя самолетов разрешить установку альтернативных навигационных баз данных.

Как отмечает «Коммерсант», проблемы начались после решения французской компании Thales перестать поставлять обновление ПО для России весной 2022 года. После этого компания «Иркут», производитель «Суперджетов», одобрила применение баз данных петербургской компании «Авиа-брифинг» в качестве единственного поставщика.

Компания «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ, попросила заменить навигационную систему на альтернативную разработку Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения. Однако в «Иркуте» ответили, что эта разработка еще не сертифицирована.

В распоряжении «Коммерсанта» оказался протокол совещания в Росавиации, из которого следует, что главные штурманы «Газпром-авиа» и Red Wings подтвердили критику «России» действующих навигационных баз «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов».

Пилоты нескольких авиакомпаний рассказали газете, что неточности или отказы навигации исправляются ручной корректировкой показателей. Собеседники издания подчеркнули, что эти неточности не оказывают критического влияния на безопасность полетов.

«На картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную», - заявил один из пилотов.