Сбер запустил вклад в дирхамах ОАЭ

"В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля", - отметил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.