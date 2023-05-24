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Сбер запустил вклад в дирхамах ОАЭ со ставкой до 2,02%

Сбер запустил вклад в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с максимальной ставкой до 2,02%, сообщила пресс-служба кредитной организация.

Сбер запустил вклад в дирхамах ОАЭ
© ТАСС

"С 24 мая Сбербанк запускает новый вклад - в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Максимальная ставка по депозиту "Вклад в дирхамах" с учетом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада", - сообщили в банке.

Отмечается, что вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев, проценты по нему начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада - 5 000 дирхамов.

"В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля", - отметил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Ранее банк "Зенит" сообщил о запуске счета в дирхамах для розничных клиентов, который позволит хранить и переводить средства по реквизитам, проводить конверсионные операции с валютой ОАЭ.

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