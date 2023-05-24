Гендиректор Wildberries объяснила введение платного возврата товаров

В Wildberries объяснили платные возвраты борьбой с шопоголиками
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что с помощью платных возвратов маркетплейс борется с шопоголиками. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Бакальчук сделала во время Евразийского экономического форума.
«Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», - подчеркнула она.
Также Бакальчук рассказала, что в Wildberries завершают работу над инструментом, который позволит возвращать деньги за некачественные товары сразу.
В прошлому году в Wildberries рассказали, что большинству покупателей маркетплейса предоставили возможность оплачивать заказ после получения.
До весны 2020 года в пунктах выдачи заказов Wildberries была доступна постоплата заказов наличными, но затем на фоне пандемии эту опцию отменили и ввели предоплату.
Также в компании подчеркивали, что благодаря плате за возврат товаров предприниматели могут компенсировать издержки на обратную транспортировку.
В Wildberries отмечали, что продавцам необходимо либо закладывать эти издержки в стоимость товара, повысив цены, либо пользоваться платными возвратами и поощрять клиентов, которые выкупают заказы.