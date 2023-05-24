Гендиректор Wildberries объяснила введение платного возврата товаров

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что с помощью платных возвратов маркетплейс борется с шопоголиками. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Бакальчук сделала во время Евразийского экономического форума.

«Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», - подчеркнула она.

Также Бакальчук рассказала, что в Wildberries завершают работу над инструментом, который позволит возвращать деньги за некачественные товары сразу.

В прошлому году в Wildberries рассказали, что большинству покупателей маркетплейса предоставили возможность оплачивать заказ после получения.

До весны 2020 года в пунктах выдачи заказов Wildberries была доступна постоплата заказов наличными, но затем на фоне пандемии эту опцию отменили и ввели предоплату.

Также в компании подчеркивали, что благодаря плате за возврат товаров предприниматели могут компенсировать издержки на обратную транспортировку.