Ozon в первом квартале увеличил оборот на 71%, до 303 млрд руб.

Российский онлайн-ретейлер Ozon в первом квартале (январь - март) 2023 года нарастил торговый оборот на 71% относительно аналогичного периода 2022 года, до 303 млрд руб. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса.

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Отмечается, что чистая прибыль компании за отчетный период составила 10,7 млрд руб. В январе - марте 2022 года убыток организации составлял 19 млрд руб.

"Чистая прибыль в первом квартале объясняется разовым неденежным эффектом реструктуризации облигаций: в связи с завершением процесса реструктуризации задолженности компания должна отразить ее переоценку", — сообщили в пресс-службе Ozon.

В первой половине апреля пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что компания нарастила оборот от продаж в 2022 году на 86% относительно показателя 2021 года, до 832,2 млрд руб.