Сбер начал выплату акционерам рекордных дивидендов

Сбер 24 мая начал выплату акционерам рекордных дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом в Сбере уточнили, что были произведены все выплаты в пользу центрального депозитария. Так, другие зарегистрированные в реестре акционеров лица получат дивидендные выплаты не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 16 июня 2023 года.