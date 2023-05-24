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Сбер начал выплату акционерам рекордных дивидендов

Сбер 24 мая начал выплату акционерам рекордных дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сбер начал выплату акционерам рекордных дивидендов
© Пресс-служба Сбера

Отмечается, что половина этих средств будет направлена государству — контролирующему акционеру Сбера. Также дивидендные выплаты получат 1,75 млн инвесторов-акционеров Сбера.

При этом в Сбере уточнили, что были произведены все выплаты в пользу центрального депозитария. Так, другие зарегистрированные в реестре акционеров лица получат дивидендные выплаты не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 16 июня 2023 года.

Вице-президент, директор Департамента финансов Тарас Скворцов подчеркнул, что Сбер выплачивает максимальные дивиденды за всю историю банка.

"25 рублей на акцию позволили нашим акционерам получить двузначную дивидендную доходность. И сегодня, накануне поступления средств на счета наших акционеров, акции Сбера закрывают "дивидендный гэп" — на это потребовалось всего 11 торговых дней", - заявил он.

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