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1 час назад

Производитель одежды Guess принял необычное решение по выходу с российского рынка

Газета.Ru

Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил 30% доли у местного партнера Вячеслава Шикулова, что является нетипичной сделкой на фешен-рынке в последнее время. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ и отчеты американской компании.

На российском фешен-рынке состоялась нетипичная для нынешних времен сделка. Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у местного партнера Вячеслава Шикулова 30%, получив разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года.

В публикации отметили, что в 2016 году Guess объявила о привлечении партнера, которым стал Шикулов. При этом стороны заключили пут-опцион, согласно которому российский партнер может реализовать свои 30%, а американская сторона должна выкупить долю до 31 декабря 2025 года. Учитывая, что соглашение об опционе было заключено до введения санкций, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило сделку.

Эксперты рынка посчитали, что прошедшая сделка является нетипичной в текущей ситуации. Если бы не было соглашений по опциону, то американская компания была бы заинтересована в продаже бизнеса местному менеджменту. Однако сложившиеся обстоятельства, скорее всего, являются желанием избежать дальнейших рисков по работе на российском рынке. В частности, в отчете компании говорится об инвестиционных сложностях по расширению российского бизнеса из-за санкций.

В начале мая «Коммерсантъ» писал, что японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть в России большинство своих крупных магазинов. На месте первого российского магазина Uniqlo в московском торгцентре «Атриум» откроется точка Lime, еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall займет Gloria Jeans, отметили источники издания.

Компании,Вячеслав Шикулов,Коммерсант,Глория Джинс,Казначейство США,
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