В США подсчитали число ушедших из России компаний

Более 500 иностранных компаний покинули российский рынок с момента начала спецоперации на Украине. Еще столько же частично приостановили деятельность в стране, сообщает агентство Assotiated Press (AP) со ссылкой на базу данных Йельского университета.

По информации американского университета, в настоящий момент 151 зарубежная компания сокращает бизнес в России, 175 фирм пытаются выиграть время, а еще 230 медлят. Среди последних особенно много китайских компаний.

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Многие представители бизнеса объяснили продолжение работы в России юридической ответственностью перед акционерами или сотрудниками, местными франчайзи или партнерами. Другие утверждают, что предоставляют предметы первой необходимости: продукты, сельскохозяйственное оборудование или лекарства. При этом часть международных компаний, которые прекратили поставки, неофициально проникают на рынок через третьи страны, как Coca-Cola и Apple, отмечает АР.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд заявил, что уход фирм с российского рынка был единственно правильным решением с точки зрения бизнеса. Он объяснил это тем, что акции компаний, прекративших работу в стране, выросли в цене.

Как ранее сообщала американская газета The Washington Post, большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу. Часть организаций не смогли продать российские активы, поскольку не нашли покупателей или пытаются снизить стоимость ухода из России.

По данным IBC Real Estate, к марту 2023 года только треть из 419 представителей международного бизнеса решила прекратить работу в России. Пятая часть компаний передали активы местному топ-менеджменту, и он продолжил работать под новыми брендами. Шесть процентов частично приостановили работу (например, фармкомпании, которые поставляют лишь необходимые лекарства), четыре процента отказались от инвестиций, один процент компаний национализировали, а оставшийся один процент возобновил работу.