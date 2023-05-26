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Капитализация Nvidia может достичь $1 трлн, акции прибавили за сутки 25%

Ценные бумаги Nvidia подорожали за сутки на +24,37% до $379,8. Капитализация в $1 трлн уже близко, сейчас эта цифра составляет $939,295 млрд.

Капитализация NVIDIA приблизилась к $1 трлн
© Unsplash

Основная причина роста — тот факт, что чипы от Nvidia являются «рабочими лошадками» для бурно развивающейся ИИ-индустрии. И эта роль, как полагают аналитики, будет возрастать. За год капитализация Nvidia выросла с $190 млрд до почи $940 млрд. В настоящее время впереди только Apple, Microsoft, Alphabet (Google) и Amazon.

К слову, за сутки подросла и цена акций AMD, но чуть меньше, на +11,16%. У компании Intel, к сожалению, наблюдалось падение, ценные бумаги этого американского предприятия подешевели махом на 5,52%. В результате резкого роста капитализации Nvidia почти вдвое обогнала ближайшего преследователя в области чип-индустрии, тайванскую TSMC.

Аналитики срочно принялись повышать оценку потенциального роста акций Nvidia, максимум ожидают такие финансовые организации, как Rosenblatt Securities и HSBC — $600. Если это произойдет, капитализация Nvidia достигнет $1,48 трлн. Такой резкий рост цены акций Nvidia связан с прогнозом ее квартальной выручки — ожидается, что она вырастет более чем на 50% за счет резкого роста числа заказов на чипы для решения задач искусственного интеллекта.

Некоторые эксперты полагают, что широкое внедрение решений искусственного интеллекта знаменует собой поворотную точку цивилизации — как это сделал двигатель внутреннего сгорания или Интернет.

Напомним, что первоначально Nvidia была известна в качестве производителя видеокарт для компьютерных игр, затем ее бизнес расширился, продукты Nvidia принялись активно использовать майнеры криптовалют. В настоящее время ее GPU-чипы (а доля Nvidia на этом рынке составляет порядка 80%) активно применяются для решения ИИ-задач, около 50% выручки предприятия в текущем году принесла продажа продуктов для ЦОДов, выполняющих вычисления, связанные с приложениями искусственного интеллекта.

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