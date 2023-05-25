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Johnson & Johnson приостановила поставки контактных линз в Россию

Американская компания Johnson & Johnson предупредила российских партнеров о приостановке поставок контактных линз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дистрибьютора J&J - компанию «Протек».

Johnson & Johnson приостановила поставки контактных линз в Россию
© globallookpress.com

При этом гендиректор «Протека» Дмитрий Погребинский рассказал, что сейчас на российском рынке достаточно импортных линз и риска дефицита этого товара нет.

Johnson & Johnson, в частности, выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против России, в том числе запретив поставки контактных линз. После этого СМИ сообщили, что Johnson & Johnson начала рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.

В российском Минпромторге заявили, что рассмотрят включение линз американских брендов в список для параллельного импорта.

«Коммерсант» писал, что американские бренды занимают около 70 процентов рынка линз в России, а на долю Johnson & Johnson приходится почти половина общего объема. При этом на отечественных производителей приходится 10-15 процентов рынка.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали более доступной альтернативой китайские и корейские бренды линз.

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