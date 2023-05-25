$79.97-0.2086.20-0.35

В России предупредили об угрозе дефицита вагонов

В первом квартале 2023 года производство грузового железнодорожного подвижного состава в России снизилось на 16 процентов в годовом выражении — за этот период в стране было выпущено почти 13 тысяч вагонов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В России предупредили об угрозе дефицита вагонов
© ТАСС

Сильнее всего за первые три месяца года просел выпуск инновационных вагонов (минус 51 процент, 3000 штук). Тенденцию подтвердил исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» (ОВС) Евгений Семенов. По его словам, в 2023-м в простой могут отправить на 25-30 процентов вагонов больше, чем годом ранее (под списание попадут 30-32 тысячи штук).

Падение производства эксперты связывают с нехваткой комплектующих. Семенов отмечает, что в отрасли все еще наблюдаются «отголоски ситуации с кассетными подшипниками», дефицит которых образовался в середине прошлого года. Однако ситуация постепенно нормализуется, добавил он. При этом специалисты предупреждают, что сокращение выпуска угрожает дефицитом парка и ростом арендных ставок.

Нехватку подшипников, с которой не могут справиться заводы, в России хотели компенсировать за счет разрешения импорта и использования для ремонта деталей, произведенных на китайских и узбекистанских предприятиях. Однако участники рынка предупреждали, что стоимость китайских подшипников окажется достаточно высокой из-за пошлин. В совокупности они составят 52 процента от цены.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий