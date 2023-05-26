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Reuters: Китай ускорит строительство трубопровода из Туркменистана вместо "Силы Сибири - 2"

В обозримом будущем власти Китая сделают ставку на ускорение строительства газопровода для поставок газа из Туркмении вместо возведения российского проекта "Сила Сибири - 2". Речь идет о намерении КНР получать топливо из центральноазиатского региона с помощью газотранспортной системы "Линии D", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Китай нашел альтернативу российскому газопроводу «Сила Сибири — 2»
© РИА Новости

Проектная мощность "Силы Сибири - 2" оценивается 50 млрд кубометров, аналогичный показатель "Линии D" не уточняется. Однако стоимость поставок по газотранспортной системе последнего проекта будет на 30% выше, чем у российского аналога, говорится в материале.

Газпром опроверг сообщения FT о затягивании Китаем стройки «Сила Сибири-2»

"Китай может затянуть строительство газопровода "Сила Сибири - 2", отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении. Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты", - заключается в статье.

25 мая газета Financial Times со ссылкой на сообщение опрошенных экспертов также сообщала о возможном затягивании китайской стороной проекта строительства российского газопровода "Сила Сибири - 2". Однако официальный представитель российского "Газпрома" Сергей Куприянов опроверг данную информацию.

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