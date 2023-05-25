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Georgian Airways запустит рейсы в Европу для россиян

Авиакомпания Georgian Airways с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы через Тбилиси в пять европейских городов для российских пассажиров. Об этом сообщает RTVI.

Основатель компании Тамаз Гаиашвили выразил уверенность в спросе на эти направления. Он подчеркнул, что для российских путешественников будет удобнее и быстрее добираться через Тбилиси, чем на других направлениях.

Уточняется, что рейсы будут выполняться в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Гаиашвили также заявил, что компания будет сохранять воздушное сообщение с Россией и грузинское правительство очень тепло к этому отнеслось.

«Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — добавил он.

Напомним, 15 мая был снят запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Это вызвало волну протестов грузинской оппозиции. Глава государства Саломе Зурабишвили даже объявила бойкот Georgian Airways из-за восстановления полетов в Москву.

В свою очередь, Гаиашвили подтвердил, что авиакомпания отказалась обслуживать президента. Он также добавил, что спрос на транзитные рейсы пока не очень высок, но Georgian Airways надеется на его постепенный рост.

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