Акционерам «Яндекса» предложат три варианта действий при разделе компании

В рамках разделения бизнеса зарегистрированная в Нидерландах головная структура «Яндекса» Yandex N.V. предложит акционерам три варианта действий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

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Европейская фирма собирается отделить российский бизнес от международного. При завершении этого процесса инвесторы смогут выбрать между долями в российском бизнесе или в международных стартапах. В качестве еще одного варианта им будет доступна денежная компенсация.

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Новый международный бизнес Yandex N.V. будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ и прочих проектов. Однако сделка потребует одобрения двух третей акционеров.

В ноябре совет директоров Yandex N.V. заявил, что изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки». Сейчас акциями «Яндекса» владеют семейный траст сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5 процента) и прочие сотрудники компании (3,2 процента). Оставшиеся 87,6 процента бумаг находятся в свободном обращении. При этом 45,1 процента голосующих акций принадлежат трасту Воложа, а еще 6,6 процента — членам совета директоров, должностным лицам и сотрудникам.

В мае миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить как минимум 51 процент акций «Яндекса». Если сделка по продаже доли в российском бизнесе состоится, а акционеры согласятся на обмен активов, голландская компания будет владеть примерно одной третью российского подразделения.

Потанин выступает с предложением от целой группы инвесторов, в которую входят Роман Абрамович и банк ВТБ. К ним также могут присоединиться миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Рашников. Позже глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов.