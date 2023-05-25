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Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Москвы на Кубу с 1 июля

Авиакомпания «Россия» начнет полеты на Кубу с 1 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Москвы на Кубу с 1 июля
© globallookpress.com

Продажа билетов на рейсы Москва — Варадеро уже стартовала. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. С сентября авиакомпания также планирует добавить еще один рейс — по вторникам.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян заявлял, что запуск регулярных рейсов на Кубу позволит снизить стоимость туров в страну, а также расширить ассортимент. Кроме того, старт полетов по этому направлению позволит транзитным пассажирам покупать сквозные билеты по другим направлениям.

В то же время Мурадян отмечал, что сейчас особого ажиотажа на туры в страну не наблюдается, несмотря на относительно приемлемые цены — 150-180 тысяч рублей на двоих.

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