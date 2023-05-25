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Аналитик Сбербанка рассказал, где россияне предпочитают покупать потребительские товары

Старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что торговля потребительскими товарами в России «ушла в онлайн». Об этом сообщает «Прайм».

Аналитик Сбербанка рассказал, где теперь россияне покупают потребительские товары
© globallookpress.com

Матовников рассказал, что в годовом выражении рост оборотов онлайн-торговли составил 30 процентов. По его словам, выручка крупнейших онлайн-магазинов даже удвоилась.

«Если посмотреть… где люди тратят свои деньги, что потребляют, есть достаточно интересные наблюдения: во-первых, рынок ушел в онлайн, <…>. При этом офлайн падает, то есть онлайн съел офлайн», - отметил аналитик.

Второе изменение, на которое обратил внимание Матовников, заключается в том, что ушедшие из РФ иностранные бренды довольно успешно замещаются отечественными.

Он отметил, что уход иностранных компаний стал ударом для крупнейших торговых центров, но маленькие ТЦ не пострадали вовсе.

Рост онлайн-торговли в России отмечается не первый год. По оценке агентства INFOline, в первом полугодии 2022-го интернет-продажи непродовольственных товаров в РФ выросли на 51,5 процента, а онлайн-торговля продуктами - на сто процентов.

В INFOline прогнозировали, что в 2023 году объемы онлайн-продаж непродовольственных товаров достигнут 6,6 триллиона рублей.

Лидером по объемам интернет-продаж в 2022-м был маркетплейс Wildberries, занимавший почти 23 процента рынка.

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