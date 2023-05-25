«Яндекс» отверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

Компания «Яндекс» прояснила условия планируемой реструктуризации, сделав соответствующее заявление на своем сайте после заседания Совета директоров.

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«Яндекс» пояснил, что получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, они рассмотрены и будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

При этом техногигант отверг вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов.

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — пояснила компания, пообещав со временем раскрыть детали предполагаемой реструктуризации.

Также компания заверила, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу в России, а их международные части будут развиваться отдельно под управлением Yandex N.V.