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Газпром опроверг сообщения FT о затягивании Китаем стройки «Сила Сибири-2»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг информацию Financial Times о затягивании Китаем переговоров о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» фразой из фильма «Собачье сердце». Об этом сообщает РБК.

Газпром опроверг сообщения FT о затягивании Китаем стройки «Сила Сибири-2»
© РИА Новости

«Не читайте советских газет», — процитировал он фразу из фильма «Собачье сердце» и приложил видео из него с соответствующим отрывком.

Ранее Financial Times опубликовал статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровода». Согласно словам опрошенных изданием экспертов, Пекин хочет затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», чтобы заключить договор с более выгодными условиями.

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