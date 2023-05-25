Газпром опроверг сообщения FT о затягивании Китаем стройки «Сила Сибири-2»
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг информацию Financial Times о затягивании Китаем переговоров о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» фразой из фильма «Собачье сердце». Об этом сообщает РБК.
«Не читайте советских газет», — процитировал он фразу из фильма «Собачье сердце» и приложил видео из него с соответствующим отрывком.
Ранее Financial Times опубликовал статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровода». Согласно словам опрошенных изданием экспертов, Пекин хочет затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», чтобы заключить договор с более выгодными условиями.