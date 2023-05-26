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Wildberries опровергла блокировку товаров на 50 миллиардов рублей

Информация о блокировке товаров продавцов на общую сумму около 50 миллиардов рублей не соответствует действительности, заявили NEWS.ru в компании Wildberries. Также компания призвала продавцов к конструктивному диалогу.

В Wildberries ответили на обвинения в блокировке товаров на ₽50 млрд
© РИА Новости

«Информация о якобы «блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей», которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности», — заявили в Wildberries.

Компания призвала группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать поиск возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений.

«Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации», — говорится в обращении пресс-службы.

Wildberries также сообщает, что, кроме обращения в правоохранительные органы, компания инициировала независимое расследование данного случая мошенничества с привлечением специализированной компании.

Ранее глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель Союза электронной торговли и президент фонда «Добрые технологии» Георгий Волков, сообщил, что получил жалобы от предпринимателей о том, что Wildberries заблокировала все их товары на общую сумму 50 миллиардов рублей. Волков также добавил, что из-за этого предприниматели не могут выплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи.

Ранее сообщалось, что несколько десятков продавцов пришли в офис Wildberries в Москве из-за списания с них 600 млн рублей за рекламу. Разгневанные граждане пришли в бизнес-центр «Демидов».

В марте менеджеры и владельцы пунктов выдачи Wildberries провели забастовку из-за агрессивной штрафной политики маркетплейса. Они продолжили принимать товары в своих точках, но отказались выдавать их клиентам, пока не будут выполнены их требования.

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