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21 судно индийской компанию Gatik, которая перевозила российскую нефть, лишат сертификации

Индийскую компанию Gatik Ship Management с 3 июня лишат сертификации 21 судна от британской компании Lloyd's Register. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы этой сертификационной фирмы.

«Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — указали в заявлении.

Как написали в издании, Lloyd's Register сертифицирует и проверяет мореходные качества судов, что «жизненно важно для обеспечения страхования и входа в порты».

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В распоряжении Gatik еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass). Всего под управлением Gatik находится около 50 танкеров.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе. По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье.

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