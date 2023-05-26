К китайскому аналогу SWIFT подключились около 30 российских банков

К китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.

Чернов сообщил «Ведомостям», что российские банки подключаются к CIPS в качестве косвенных участников, а не прямых, которые могут заводить собственную учетную запись в системе и открывать в ней счета. Косвенные же участники осуществляют операции через банки-корреспонденты.

По правилам CIPS статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их «дочкам». Так, напрямую к системе подключена российская дочерняя структура крупнейшего китайского «АйСиБиСи-банка».

Чернов отметил, что CIPS не справляется с потоком заявок, подключение кредитных организаций потребует времени, поскольку технически и юридически это сложный процесс.