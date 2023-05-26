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«Ведомости»: К китайской расчетной системе CIPS подключились около 30 российских банков

К китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.

К китайскому аналогу SWIFT подключились около 30 российских банков
© globallookpress.com

Чернов сообщил «Ведомостям», что российские банки подключаются к CIPS в качестве косвенных участников, а не прямых, которые могут заводить собственную учетную запись в системе и открывать в ней счета. Косвенные же участники осуществляют операции через банки-корреспонденты.

По правилам CIPS статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их «дочкам». Так, напрямую к системе подключена российская дочерняя структура крупнейшего китайского «АйСиБиСи-банка».

Чернов отметил, что CIPS не справляется с потоком заявок, подключение кредитных организаций потребует времени, поскольку технически и юридически это сложный процесс.

Еще в конце прошлого года американские СМИ писали, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями. Среди способов, которыми удалось этого достичь, называлась в том числе разработка незападных платежных систем, включая китайскую CIPS. На тот момент сообщалось, что к системе подключились свыше 1,3 тыс. банков из более чем ста государств.

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