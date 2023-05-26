Сбер стал победителем национальной премии «Наш вклад»

«Сбер — одна из крупнейших компаний России. Наши проекты, ставшие лауреатами премии, вносят значительный вклад в общее дело. Потому что для нас приоритетно все, что связано с человеком, его здоровьем, образованием, культурой, средой проживания, жизненным укладом и окружением», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.