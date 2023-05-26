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Michelin продал российский бизнес

Пресс-служба французского производителя шин Michelin сообщила о продаже российского бизнеса. Активы были переданы местному дистрибьютору шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Michelin продал российский бизнес
© globallookpress.com

Подчеркивается, что расходы фирмы от сворачивания бизнеса в РФ составят несколько десятков млн евро с поправкой на курсы валюты.

Точную сумму сделки в компании не раскрывают. В мае 2023 года Michelin отразит в отчетности свои расходы в связи с уходом из России. Сумму отразят в операционной прибыли.

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Подчеркивается, что соглашение было одобрено правительством России. Благодаря сделке 250 рабочих мест сохранятся, указала пресс-служба.

Michelin приняла решение остановить производство в России в апреле 2022 года. О планах фирмы продать бизнес в стране компании «Пауэр Интернэшнл-шины» стало известно в марте текущего года.

Напомним, что ранее о продаже шинного завода и других подразделений заявили в немецкой компании Continental.

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