Группа компаний из РФ развивает сотрудничество с предприятиями Белоруссии

Производственные связи белорусских предприятий и группы компаний "Карелия Палп" продолжают укрепляться. 24 мая в ходе официального визита делегации Республики Беларусь в Карелию в здании Правительства Республики Карелия генеральный директор ГК "Карелия Палп" Юрий Айвазов и руководитель Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук подписали договор, который гарантирует поставки беленой сульфатной целлюлозы на Кондопожский ЦБК.

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Этот документ обеспечивает сырьевую безопасность карельского предприятия: продукция белорусского комбината будет поставляться в нужных объемах, соответствующего качества и в установленные сроки.

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- Первая поставка целлюлозы состоялась ровно четыре года назад, - отметил генеральный директор Юрий Айвазов. - С тех пор наше сотрудничество переросло в эффективное партнерство. Мы рады качественно выстроенному диалогу между нашими компаниями, а также тому, насколько клиентоориентированным стало наше взаимодействие.

Генеральный директор Светлогорского ЦКК, со своей стороны, подчеркнул, что подписание договора подтверждает стабильность сотрудничества и закрепляет поставки целлюлозы, которая не производится на Кондопожском ЦБК.

- Для обеспечения своевременности поставок мы закупили в прошлом году 60 вагонов и теперь доставляем продукцию на карельское предприятие собственным транспортом, - сообщил Юрий Крук. - Логистика увязана с обоюдными интересами по обеспечению сырьем предприятия в Кондопоге, поэтому мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Первые 20 тонн беленой сульфатной целлюлозы Светлогорского комбината, расположенного в Гомельской области, пришли на КЦБК 30 мая 2019 года. В том же году Кондопожский комбинат приобрел еще около 120 тонн целлюлозы этого производителя. Карельские технологи убедились, что белорусская целлюлоза не уступает по качеству продукции из Финляндии, а ее стоимость на порядок ниже.

На фоне мировой ситуации, сложившейся в 2022 году, сотрудничество предприятий вышло на новый уровень. В марте прошлого года кондопожские бумажники приобрели почти 6 тысяч тонн светлогорской продукции. К концу года белорусская целлюлоза полностью заменила иностранного производителя для КЦБК.

Также в минувшем году технологи двух предприятий приняли участие в эксперименте по снижению степени белизны целлюлозы. На фоне дефицита химических веществ для отбеливания и отмены поставок со стороны западных фирм этот проект оказался выгодным для обеих сторон. Уменьшение объема использования химикатов для отбеливания позволило сократить производственные расходы у белорусских партнеров, а для российской стороны - не потерять качественные показатели при производстве бумаги и оптимизировать ее себестоимость. Не менее важным стал и экологический эффект - уменьшилось воздействие на окружающую среду.

В конце 2022 года генеральный директор группы компаний Юрий Айвазов и директор филиала в Кондопоге Олег Зайцев подписали с руководством Светлогорского целлюлозно-картонного комбината соглашение о поставках целлюлозы .

Этому способствовала нерегулярность поставок из-за сложностей, связанных с нехваткой грузовых вагонов у российских операторов. Теперь Светлогорский комбинат отгружает и доставляет продукцию в Кондопогу без задержек. Процесс стал экономичным, оперативным и надежным. Поезд идет от Светлогорска до Кондопоги шесть дней с учетом всех остановок.

С начала 2023 года на Кондопожский комбинат поставлено уже почти 10,5 тысячи тонн целлюлозы пониженной белизны.

Светлогорский ЦКК - не единственное белорусское предприятие, с которым сотрудничает ГК "Карелия Палп". На протяжении пяти лет карельские специалисты взаимодействуют со Слонимским картонно-бумажным заводом "Альбертин". Он поставляет на КЦБК картон для производства гильз, которые используются в целлюлозно-бумажной промышленности.