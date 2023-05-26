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ЦБ оценил масштабы ухода иностранных компаний из России

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже российских активов. Об этом заявили экономисты ЦБ в новом Обзоре финансовой стабильности.

ЦБ оценил масштабы ухода иностранных компаний из России
© lenta.ru

Общую стоимость этих сделок Банк России не назвал, но уточнил, что одна пятая от их общего числа (40 штук) касалась крупных активов стоимостью более 100 миллионов долларов. Кроме того, с октября по март состоялось пять масштабных сделок со средним чеком выше 400 миллионов долларов.

Россию покинули уже более 500 иностранных компаний, писало в мае Assotiated Press. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных ими в 2022 году активов составила 15-20 миллиардов долларов.

Аналитики ЦБ отметили, что российские потребители «испытали влияние» оттока крупных зарубежных игроков из сфер общепита, а также ретейлеров одежды, мебели и бытовых товаров. Уход компаний также негативно сказался на рынке коммерческой недвижимости.

По словам экономистов, в новых условиях санкционного давления на Россию такие сделки могут вызывать «всплески волатильности на валютном рынке». Продажи активов иностранными инвесторами провоцируют повышенный спрос на валюту на внутреннем рынке России и оказывают давление на рубль. Пока этот фактор не является ключевым для курса рубля, но до конца года его значимость может усилиться, предупредил ЦБ.

В начале апреля рубль начал резко слабеть к доллару и евро. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в размере 1 миллиарда долларов на покупку валюты резидентами в случае сделок с иностранными компаниями до 1 июня.

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