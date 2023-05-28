"Газпром" подает газ для Европы в объеме 40,3 млн куб. м через "Суджу"

Российская компания "Газпром" подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 40,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил в воскресенье журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,3 млн куб. м на 28 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В субботу, 27 мая, объем прокачки составил 40,7 млн куб. м.

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Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 28 мая может составить около 40,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа идти не будет, отметили в ОГТСУ.