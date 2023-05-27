«Тинькофф» откроет собственный университет

Предполагается, что новый STEM-университет (делающий упор на естественные науки, инженерию и математику) воспользуется опытом, накопленным при работе со студентами и школьниками в рамках проекта «Тинькофф образования». Анонсировать запуск нового университета планируют летом. При этом в Рособрнадзор «Тинькофф банк» за образовательной лицензией не обращался.