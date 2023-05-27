Большие международные фирмы начали процесс возвращения в Россию. Об этом сообщило издание “Экономическая правда” (ЭП). Одни делают это открыто, другие – завуалированно. По мнению автора статьи, они не готовы терять рынок России, несмотря на то, что Киев возражает.

По мнению создателя текста, работа рекламных отделов фирм громадная. Иногда с помощью пиара создается видимость выхода с российского рынка, однако на самом деле фирма там остается или возвращается.

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Фирма Viciunai Group (бренд VICI) публично делает заявления о выходе с рынка России. Однако на самом деле она уходить с него не намеревается. Некоторые предприятия ушли, но через год вернулись.

В начале прошедшего месяца состоялось открытое возвращение на российский рынок предприятия Pernod Ricard. Эта фирма в первую очередь известна собственными алкогольными торговыми марками (Jameson, Chivas Regal, Ballantine’s, Havana Club и водкой Absolut). Для Pernod Ricard рынок Российской Федерации был вторым после США по получению прибыли. Поэтому компания относительно болезненно воспринимала то, что им требуется уйти из него.

В 2020 году Россия закупила пятьсот тридцать четыре тысячи ящиков этого виски, а по итогам 2021-го продажи повысились на девятнадцать процентов. Но в 2022 году было принято решение распродать все остатки продукции и новых поставок не делать. А в данное время фирма будет поставлять в Российскую Федерацию столько продукции, сколько понадобится, чтобы дать социальные гарантии местным работникам.

На это отреагировала Лариса Герасько (Посол Украины в Ирландии). Она попросила бойкотировать продукцию Pernod Ricard. Помимо этого, против возобновления экспорта в Россию были и члены ирландского парламента. Фирма сообщила, что в самое скорое время предоставит собственные разъяснения и, вероятно, из-за плохой реакции остановит экспорт в Россию.