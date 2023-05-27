"Вкусно и точка" проверяет информацию об утечке данных

Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" проверяют информацию об утечке данных с сайта для соискателей "Работа и точка". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
"На данный момент служба безопасности и IT-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта "Работа - и точка", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Telegram-канал Infosecurity сообщил, что хакеры выложили в открытый доступ данные, которые могут относиться к "Вкусно - и точка". По данным Telegram-канала, выложенный файл содержит информацию о почти 300 тыс. соискателей компании.