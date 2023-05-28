$79.97-0.0285.92+0.04

UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт

Китайская платежная система UnionPay впервые обошла американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт. Доля UnionPay в объеме транзакций составила 40,03% в 2022 году против 37,8% у Visa, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report.

UnionPay впервые обошла Visa на рынке дебетовых карт
© РИА Новости

По данным компании, объем операций по картам американской платежной системы в 2022 году был на уровне $14,109 млрд, а у китайской — $16,227 млрд. У Visa операции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, тогда как у UnionPay – 75,12%.

Еще годом ранее ситуация была иной, и Visa обгоняла UnionPay по доле на рынке дебетовых карт. Доля американской платежной системы составляла 39,53%, а китайской — 38,68%.

Эксперты, опрошенные газетой, связали тенденцию с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, где распространены платежи по картам UnionPay, и замедлением ВВП США. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, напротив, увеличился, сказали эксперты.

Visa и MasterCard заявили о прекращении деятельности в России в 2022 году на фоне проведения спецоперации. Карты, выпущенные этими платежными системами, продолжают работать в РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий