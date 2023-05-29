$79.97-0.0285.92+0.04

Американская TJX Companies продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l

Американская компания TJX Companies продала свою долю в головной структуре российской сети формата off-price Familia. Речь идет о Familia Trading S.a.r.l, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на

Американская TJX Companies продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l
© Yandex.ru

отчет фирмы за прошлый год.

TJX Companies развивает в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls.

Данных о том, кто теперь владеет долей компании, пока нет. Из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что в минувшем месяце головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге. Она зарегистрировала одноименную компанию в ОАЭ.

Собеседники газеты называют перевод головной структуры Familia из Люксембурга в Дубай вынужденной мерой для ретейлера. В частности, по словам старшего юриста практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерины Ардашевой, благодаря дружественному статусу ОАЭ по отношению к РФ российские собственники могут финансировать компании в России.

Familia TJX Companies приняла решение выйти из бизнеса прошлой весной в связи с ситуацией на Украине. В тот и период фирма сообщала о готовности списать свою долю в российской сети в размере $218 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий