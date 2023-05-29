Американская TJX Companies продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l
Американская компания TJX Companies продала свою долю в головной структуре российской сети формата off-price Familia. Речь идет о Familia Trading S.a.r.l, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на
отчет фирмы за прошлый год.
TJX Companies развивает в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls.
Данных о том, кто теперь владеет долей компании, пока нет. Из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что в минувшем месяце головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге. Она зарегистрировала одноименную компанию в ОАЭ.
Собеседники газеты называют перевод головной структуры Familia из Люксембурга в Дубай вынужденной мерой для ретейлера. В частности, по словам старшего юриста практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерины Ардашевой, благодаря дружественному статусу ОАЭ по отношению к РФ российские собственники могут финансировать компании в России.
Familia TJX Companies приняла решение выйти из бизнеса прошлой весной в связи с ситуацией на Украине. В тот и период фирма сообщала о готовности списать свою долю в российской сети в размере $218 млн.