Американская TJX Companies продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l

Американская компания TJX Companies продала свою долю в головной структуре российской сети формата off-price Familia. Речь идет о Familia Trading S.a.r.l, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на

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отчет фирмы за прошлый год.

TJX Companies развивает в США магазины одежды T.J. Maxx и Marshalls.

Данных о том, кто теперь владеет долей компании, пока нет. Из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что в минувшем месяце головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге. Она зарегистрировала одноименную компанию в ОАЭ.

Собеседники газеты называют перевод головной структуры Familia из Люксембурга в Дубай вынужденной мерой для ретейлера. В частности, по словам старшего юриста практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерины Ардашевой, благодаря дружественному статусу ОАЭ по отношению к РФ российские собственники могут финансировать компании в России.