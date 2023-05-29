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Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, следует из сообщения банка.

Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
© РИА Новости

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка ВТБ (ПАО) в связи с отсутствием у банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", - сказано в сообщении.

Само годовое собрание акционеров запланировано на 30 июня и пройдет в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 6 июня 2023 года.

Ранее заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год, за прибыльный 2023 год с большой долей вероятности выплат также не будет.

По итогам 2022 года группа ВТБ отразила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей В 2023 году группа ожидает получить чистую прибыль выше рекордных для ВТБ показателей 2021 года в 327 млрд рублей.

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