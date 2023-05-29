В России резко выросли продажи грузинских вин

В некоммерческой организации Роскачество подсчитали, что за год продажи грузинских вин (тихих и игристых) в России выросли на 20 процентов. Об этом пишут «Известия».

При этом продажи российских вин за год выросли на пять процентов, а продажи тихих вин Франции, Италии и Испании снизились (только в случае с французскими винами падение составило 12 процентов).

Доля российских тихих вин выросла на один процент в натуральном выражении и достигла примерно 51 процента. В общем объеме продаж вин в российских федеральных сетях на Грузию приходится около десяти процентов, это в пять раз меньше продаж российских вин.

Однако продажи грузинских вин все же выросли «на фоне снижения интереса к напиткам из стран дальнего зарубежья», подчеркнули в Роскачестве. В организации отметили, что именно грузинские вина конкурируют с российскими в средней ценовой категории.

В грузинском Национальном агентстве вина ранее сообщили, что в 2022 году Россия заняла первое место по поставкам грузинского вина (73 128 тонн вина на 160,8 миллиона долларов), второе место - у Польши (6706 тонн на 14,5 миллиона), а замыкает топ-3 Украина (6446 тонн на 13,5 миллиона долларов).