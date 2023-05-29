$79.97-0.0285.92+0.04

В России резко выросли продажи грузинских вин

В некоммерческой организации Роскачество подсчитали, что за год продажи грузинских вин (тихих и игристых) в России выросли на 20 процентов. Об этом пишут «Известия».

В России резко выросли продажи грузинских вин
© globallookpress.com

При этом продажи российских вин за год выросли на пять процентов, а продажи тихих вин Франции, Италии и Испании снизились (только в случае с французскими винами падение составило 12 процентов).

Доля российских тихих вин выросла на один процент в натуральном выражении и достигла примерно 51 процента. В общем объеме продаж вин в российских федеральных сетях на Грузию приходится около десяти процентов, это в пять раз меньше продаж российских вин.

Однако продажи грузинских вин все же выросли «на фоне снижения интереса к напиткам из стран дальнего зарубежья», подчеркнули в Роскачестве. В организации отметили, что именно грузинские вина конкурируют с российскими в средней ценовой категории.

В грузинском Национальном агентстве вина ранее сообщили, что в 2022 году Россия заняла первое место по поставкам грузинского вина (73 128 тонн вина на 160,8 миллиона долларов), второе место - у Польши (6706 тонн на 14,5 миллиона), а замыкает топ-3 Украина (6446 тонн на 13,5 миллиона долларов).

В правительстве Грузии не раз заявляли, что не будут вводить санкции против России, так как ограничения спровоцируют ответ Москвы и ударят по грузинской экономике. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий