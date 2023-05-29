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В «Почте России» сообщили о готовности к эксперименту по доставке вина

«Почта России» готова провести эксперимент по дистанционной продаже вина. Работники компании уже создали необходимую инфраструктуру для хранения и транспортировки алкоголя в соответствии с законодательством. Об этом пишет РИА Новости.

В «Почте России» сообщили о готовности к эксперименту по доставке вина
© globallookpress.com

Каждый клиент, желающий купить алкоголь, перед получением заказа будет проходить процедуру верификации по возрасту. Компания также разработала специализированный сайт-витрину, который будет запущен после вступления нормативных изменений в силу. Все продажи будут фиксироваться в системе ЕГАИС.

Сам алкоголь будет храниться в логистическом почтовом центре «Почты России» во Внуково. Там будет подготовлено специальное помещение с постоянной и комфортной для хранения вин температурой. Компания уже продумала цепочки поставки российских вин от производителя до покупателя.

Предположительно эксперимент начнется 1 ноября 2023 год, в нем задействованы будут Москва и Московская область. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 13 июня.

Идею такого эксперимента раскритиковали в МВД. В ведомстве считают, поскольку доставку можно оформить в любой место, даже в школы, то вино может попасть в руки к подросткам. Кроме того, увеличатся риски противоправных действий в отношении сотрудников почты, которые будут доставлять алкоголь.

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