В «Почте России» сообщили о готовности к эксперименту по доставке вина

«Почта России» готова провести эксперимент по дистанционной продаже вина. Работники компании уже создали необходимую инфраструктуру для хранения и транспортировки алкоголя в соответствии с законодательством. Об этом пишет РИА Новости.

Каждый клиент, желающий купить алкоголь, перед получением заказа будет проходить процедуру верификации по возрасту. Компания также разработала специализированный сайт-витрину, который будет запущен после вступления нормативных изменений в силу. Все продажи будут фиксироваться в системе ЕГАИС.

Сам алкоголь будет храниться в логистическом почтовом центре «Почты России» во Внуково. Там будет подготовлено специальное помещение с постоянной и комфортной для хранения вин температурой. Компания уже продумала цепочки поставки российских вин от производителя до покупателя.

Предположительно эксперимент начнется 1 ноября 2023 год, в нем задействованы будут Москва и Московская область. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 13 июня.