В «Почте России» сообщили о готовности к эксперименту по доставке вина
«Почта России» готова провести эксперимент по дистанционной продаже вина. Работники компании уже создали необходимую инфраструктуру для хранения и транспортировки алкоголя в соответствии с законодательством. Об этом пишет РИА Новости.
Каждый клиент, желающий купить алкоголь, перед получением заказа будет проходить процедуру верификации по возрасту. Компания также разработала специализированный сайт-витрину, который будет запущен после вступления нормативных изменений в силу. Все продажи будут фиксироваться в системе ЕГАИС.
Сам алкоголь будет храниться в логистическом почтовом центре «Почты России» во Внуково. Там будет подготовлено специальное помещение с постоянной и комфортной для хранения вин температурой. Компания уже продумала цепочки поставки российских вин от производителя до покупателя.
Предположительно эксперимент начнется 1 ноября 2023 год, в нем задействованы будут Москва и Московская область. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме 13 июня.
Идею такого эксперимента раскритиковали в МВД. В ведомстве считают, поскольку доставку можно оформить в любой место, даже в школы, то вино может попасть в руки к подросткам. Кроме того, увеличатся риски противоправных действий в отношении сотрудников почты, которые будут доставлять алкоголь.