ЦБ: Годовая инфляция в России в третьем квартале может превысить 4%
Годовая инфляция в России может начать расти с мая, а в третьем квартале превысить отметку в 4%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
По его словам, если в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычным сезонным ростом, то каждый месяц годовой показатель может прибавлять по 0,3 - 0,5 процентного пункта.
"Наш прогноз инфляции по итогам года - это 4,5-6,5%, и прогноз инфляции на следующий год - 4%", - отметил Тремасов.
Ранее в Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата сообщили, что по итогам апреля годовая инфляция в России замедлилась до 2,31%. В последний раз такой низкий уровень годовой инфляции наблюдался в феврале 2020 года.