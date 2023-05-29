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ЦБ: Годовая инфляция в России в третьем квартале может превысить 4%

Годовая инфляция в России может начать расти с мая, а в третьем квартале превысить отметку в 4%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

ЦБ: Годовая инфляция в России в третьем квартале может превысить 4%
© Российская Газета

По его словам, если в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычным сезонным ростом, то каждый месяц годовой показатель может прибавлять по 0,3 - 0,5 процентного пункта.

"Наш прогноз инфляции по итогам года - это 4,5-6,5%, и прогноз инфляции на следующий год - 4%", - отметил Тремасов.

Ранее в Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата сообщили, что по итогам апреля годовая инфляция в России замедлилась до 2,31%. В последний раз такой низкий уровень годовой инфляции наблюдался в феврале 2020 года.

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