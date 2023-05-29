ЦБ: Годовая инфляция в России в третьем квартале может превысить 4%

Годовая инфляция в России может начать расти с мая, а в третьем квартале превысить отметку в 4%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

По его словам, если в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычным сезонным ростом, то каждый месяц годовой показатель может прибавлять по 0,3 - 0,5 процентного пункта.

"Наш прогноз инфляции по итогам года - это 4,5-6,5%, и прогноз инфляции на следующий год - 4%", - отметил Тремасов.