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Индия начала расследование в отношении Rolls-Royce по подозрению в коррупции

Центральное бюро расследований Индии открыло дело против корпорации Rolls Royce PLС, директора ее отделения в стране Тима Джонса и дилеров по торговле вооружениями Судхира Чоудхури и Бхану Чоудхри и British Aerospace Systems по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Hindustan Times.

Индия начала расследование в отношении Rolls-Royce по подозрению в коррупции
© globallookpress.com

По данным издания, CBI подозревает Rolls Royce в коррупции при поставке 24 учебно-тренировочных самолетов Hawk 115 Advanced Jet для индийский BBC на сумму свыше 903 миллионов долларов и одобрении производства 42 самолетов из материалов, предоставленных компанией за дополнительные 308 миллионов долларов.

К решению о возбуждении дела бюро толкнуло расследование британского Управления по борьбе с серьезным мошенничеством, согласно которому корпорация заплатила взятку в размере одного миллиона фунтов стерлингов индийским посредникам за увеличение лицензионного сбора с пяти до девяти миллионов долларов. Кроме того было установлено, что Rolls Royce давал деньги налоговым служащим в стране с целью предотвращения расследования в отношении налоговых дел компании.

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