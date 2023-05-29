Индия начала расследование в отношении Rolls-Royce по подозрению в коррупции

Центральное бюро расследований Индии открыло дело против корпорации Rolls Royce PLС, директора ее отделения в стране Тима Джонса и дилеров по торговле вооружениями Судхира Чоудхури и Бхану Чоудхри и British Aerospace Systems по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, CBI подозревает Rolls Royce в коррупции при поставке 24 учебно-тренировочных самолетов Hawk 115 Advanced Jet для индийский BBC на сумму свыше 903 миллионов долларов и одобрении производства 42 самолетов из материалов, предоставленных компанией за дополнительные 308 миллионов долларов.