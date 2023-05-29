В России начнут маркировать детскую воду

В России с 1 сентября 2023 года начнут маркировку воды, предназначенной для детского питания. Об этом пишет ТАСС.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что 1 декабря 2021 года в России начался процесс постепенного внедрения маркировки всей упакованной воды.

В ведомстве отметили, что после введения маркировки в отношении детской воды сегмент оборота упакованной воды будет охвачен в полном объеме.

Эксперты ВШЭ рассказали ранее, что маркировка сладкой воды окажет благоприятное влияние на отрасль в целом. Они пояснили, что эта мера позволит значительно увеличить чистую прибыль производителей напитков и соков.