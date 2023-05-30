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Эмин Агаларов покинул Crocus Group и создал новую компанию

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов покинул компанию и создал новое многопрофильное предприятие Agalarov Development. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Эмин Агаларов покинул Crocus Group
© РИА Новости

«Я покинул компанию и в настоящее время занимаюсь собственными проектами», — рассказал Агаларов.

Предприниматель объяснил свой уход тем, что проработал в компании 22 года, а количество параллельных проектов выросло и уже не удается работать в Crocus Group также эффективно, как пять или десять лет назад.

Новая компания Agalarov Development будет заниматься не только строительством, но и другими направлениями, подчеркнул бизнесмен. Уточняется, что предприятие будет работать в девяти направлениях бизнеса и развивать 60 проектов — в частности, сеть фитнес-клубов, а также сеть ресторанов.

Также Агаларов планирует заниматься управлением и развитием курортного комплекса Sea Breeze под Баку в Азербайджане и торгового центра Estate Mall в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что сеть Azimut Hotels российского бизнесмена Александра Клячина уйдет из Европы.

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