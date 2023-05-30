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Стало известно о возможных покупателях активов Decathlon в России

Турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России. О возможных покупателях стало известно газете «Ведомости».

Стало известно о возможных покупателях активов Decathlon в России
© ТАСС

По информации издания, сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый — выкуп всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй — аналогичный, но с закрытием части точек.

Отмечается, что семья Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) ведет переговоры с потенциальными покупателями. Сделка по продаже активов будет закрыта не раньше осени этого года.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу местных магазинов в конце марта 2022 года. В январе этого года сообщалось, что ретейлер собирается продать российский бизнес полностью — стоимость подразделения в России, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10-15 миллиардов рублей.

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