Стало известно о возможных покупателях активов Decathlon в России

Турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России. О возможных покупателях стало известно газете «Ведомости».

По информации издания, сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый — выкуп всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй — аналогичный, но с закрытием части точек.

Отмечается, что семья Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) ведет переговоры с потенциальными покупателями. Сделка по продаже активов будет закрыта не раньше осени этого года.