Philip Morris ищет альтернативы производству сигарет

Табачная компания Philip Morris International (PMI) стала отказываться от производства сигарет в пользу менее вредных продуктов, чтобы вернуть инвесторов. Об этом во вторник в интервью газете Financial Times сообщил исполнительный директор PMI Яцек Ольчак.

"PMI отказывается от производства сигарет в пользу менее вредных альтернатив, на долю которых в прошлом году пришлось около трети доходов компании, для соблюдения стратегии устойчивого развития," - сказал исполнительный директор.

В частности, компания стала продвигать производство электронных сигарет и никотиновых пакетов.

По словам Ольчака, некоторые инвесторы, которые ранее перестали вкладывать средства в компанию из-за несоблюдения стратегии устойчивого развития, уже возобновили сотрудничество после начала новой политики PMI. По мнению главы компании, PMI прозрачно вела свою отчетность, однако оттоку инвестиций способствовали факторы, нарушающие цели устойчивого развития, такие как использование детского труда.

Стратегия устойчивого развития предполагает политику, направленную на улучшение условий жизни человека и минимальное воздействие на окружающую среду, отмечает газета.